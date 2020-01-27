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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Зариф назвал культурным терроризмом угрозы Трампа атаковать объекты ЮНЕСКО в Иране

Этот факт, как заявил глава МИД Ирана, является продолжением политики Вашингтона по нарушению международного законодательства

ТЕГЕРАН, 27 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал культурным терроризмом угрозы президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты, многие из которых находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом он заявил в понедельник.

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"Угроза президента США уничтожить культурные объекты в Иране означает культурный терроризм на международном уровне", - цитирует его агентство IRNA. Он добавил, что "этот факт является продолжением [политики] Вашингтона по нарушению международного законодательства для того, чтобы сломить сопротивление иранского народа".

По словам министра, "с одной стороны [США] прибегают к экономическому терроризму, чтобы ограничить доступ людям в Иране к продовольствию и лекарствам". "С другой стороны, они используют государственный терроризм и убивают одну из самых любимых фигур в стране и регионе - генерала Касема Сулеймани", - сказал он.

Слова иранского министра стали очередной реакцией на высказывания президента США Дональда Трампа, который 4 января заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам, некоторые из которых являются весьма важными для Ирана и иранской культуры, в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Ирана.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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