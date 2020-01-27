Маас: не допустить повторения Освенцима - одна из основных линий внешней политики Германии

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Память о происшедшем в Освенциме означает для немцев историческую ответственность; одна из основных линий внешней политики ФРГ заключается в том, чтобы не допустить повторения событий того времени. Об этом заявил в понедельник в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас по случаю 75-летия освобождения Красной армией крупнейшего нацистского концлагеря.

"Аушвиц для нас означает историческую ответственность, - отметил он в видеообращении. - Пусть никогда больше не будет Аушвица - это одна из основных линий германской внешней политики - там, где мы оказываем гуманитарную помощь, там, где мы выступаем за соблюдение прав человека, а также там, где мы дипломатическими средствами пытаемся урегулировать конфликты и кризисы". "Это всегда связано, в том числе, с памятью об Аушвице и нашей исторической ответственностью", - подытожил Маас.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров. По решению ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.