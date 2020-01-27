{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Маас: не допустить повторения Освенцима - одна из основных линий внешней политики Германии

Аушвиц для ФРГ означает историческую ответственность, отметил глава МИД Германии

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Память о происшедшем в Освенциме означает для немцев историческую ответственность; одна из основных линий внешней политики ФРГ заключается в том, чтобы не допустить повторения событий того времени. Об этом заявил в понедельник в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас по случаю 75-летия освобождения Красной армией крупнейшего нацистского концлагеря.

На эту тему
Битва за Варшаву: как Россия и Польша могли бы вернуться к добрососедству

"Аушвиц для нас означает историческую ответственность, - отметил он в видеообращении. - Пусть никогда больше не будет Аушвица - это одна из основных линий германской внешней политики - там, где мы оказываем гуманитарную помощь, там, где мы выступаем за соблюдение прав человека, а также там, где мы дипломатическими средствами пытаемся урегулировать конфликты и кризисы". "Это всегда связано, в том числе, с памятью об Аушвице и нашей исторической ответственностью", - подытожил Маас.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более  200 советских солдат и офицеров. По решению ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.

Теги
ГерманияМаас, Хайко75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Лидер Приднестровья заявил о недопустимости замалчивания преступлений Холокоста
Любые попытки переписать историю безнравственны, отметил Вадим Красносельский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС