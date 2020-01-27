Лидер Приднестровья заявил о недопустимости замалчивания преступлений Холокоста

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о недопустимости замалчивания преступлений Холокоста.

"Таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать это событие, исказить, переписать историю недопустимы, безнравственны и преступны", - говорится в распространенном в понедельник обращении главы непризнанной республики по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Была создана целая индустрия истребления людей по национальному признаку. Оболваненные фашистской идеологией немцы, румыны, венгры, поляки, хорваты методично издевались, пытали, убивали себе подобных. Трагедия Холокоста стала символом вселенской беды и боли, беспощадной жестокости и презрения к человеческой жизни", - отметил лидер Тирасполя. Он напомнил, что уже в первые дни войны в приднестровском городе Дубоссары "было уничтожено нацистами и их пособниками более 18000 евреев". Всего на территории Приднестровья было уничтожено свыше 40 тыс. евреев.

В годы Второй мировой войны оккупированная Молдавия, а также часть территорий Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление войскам Румынии. По данным историков, за годы войны по указанию союзника Гитлера, диктатора Иона Антонеску там были убиты и депортированы, по разным оценкам, до 300 тыс. евреев, а также представителей других национальностей.

В 2005 году под давлением международной общественности официальный Бухарест признал эти преступления и принес извинения. Парламент Молдавии в прошлом году одобрил решение отмечать 27 января Национальный день памяти жертв этой трагедии. Несмотря на это, некоторые молдавские политики и историки предпочитают замалчивать преступления фашистов. Подобные двойные стандарты отразились и на преподавании в школах, где новые учебники истории, фактически охотно рассказывая о сталинских репрессиях, по сути оправдывали политику оккупационного режима фашистского диктатора Антонеску на молдавской земле.