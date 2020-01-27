СМИ: террористы готовят инсценировку химической атаки под Алеппо

ТАСС, 27 января. Террористические группировки, действующие на севере Сирии, готовят инсценировку химической атаки с целью остановить продвижение сирийской армии. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

По его информации, "террористы и отряды наемников турецкой армии приступили к подготовке мнимой химической атаки против мирных жителей на западе провинции Алеппо". Отмечается, что боевики надеются привлечь к этому действу внимание мировой общественности и международных организаций "с целью предотвращения их поражения от частей наступающей сирийской армии".

В воскресенье бойцы сирийской армии в ходе проведенной наступательной операции установили контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от города Алеппо (360 км от Дамаска). Войска овладели важным плацдармом, что позволит им теперь продвинуться к стратегически важному Хан-Тоуману, который расположен на шоссе Алеппо - Дамаск. Этот город удерживают в своих руках террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.