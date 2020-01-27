{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: террористы готовят инсценировку химической атаки под Алеппо

По данным агентства SANA, "террористы и отряды наемников турецкой армии приступили к подготовке мнимой химической атаки против мирных жителей на западе провинции Алеппо"
Описание
© REUTERS/Ammar Abdullah, архив

ТАСС, 27 января. Террористические группировки, действующие на севере Сирии, готовят инсценировку химической атаки с целью остановить продвижение сирийской армии. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

По его информации, "террористы и отряды наемников турецкой армии приступили к подготовке мнимой химической атаки против мирных жителей на западе провинции Алеппо". Отмечается, что боевики надеются привлечь к этому действу внимание мировой общественности и международных организаций "с целью предотвращения их поражения от частей наступающей сирийской армии".

В воскресенье бойцы сирийской армии в ходе проведенной наступательной операции установили контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от города Алеппо (360 км от Дамаска). Войска овладели важным плацдармом, что позволит им теперь продвинуться к стратегически важному Хан-Тоуману, который расположен на шоссе Алеппо - Дамаск. Этот город удерживают в своих руках террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

 

===========

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
СМИ: Южная Корея может направить чартерный рейс для эвакуации граждан из Уханя
По данным агентства Yonhap, там могут находиться от 500 до 600 граждан республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС