Председатель ПАСЕ усомнилась в подтверждении полномочий всех делегаций на зимней сессии

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье допустила, что не все делегации, участвующие в зимней сессии, смогут подтвердить свои полномочия на предстоящий год. Об этом она заявила российским журналистам перед началом заседания ассамблеи в понедельник.

"Вероятно, нет, но давайте посмотрим", - сказала она в ответ на вопрос о вероятности подтверждения полномочий всех делегаций на этой сессии. Глава ассамблеи подчеркнула, что это традиционно непредсказуемый процесс.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что делегация России в ПАСЕ готова к попыткам так называемой группы "Балтик плюс", созданной Украиной с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, оспорить ее полномочия на зимней сессии ассамблеи.

Со своей стороны в офисе Паскье уточнили, что речь может идти не только о России, но и о делегации Швейцарии в связи с недостаточным гендерным балансом ее участников. Тем не менее процедура оспаривания полномочий не является автоматической и запускается лишь по запросу депутатов. Кроме того представитель действующего председателя ассамблеи отметила, что даже в случае соответствующих действий со стороны "Балтик плюс" или любых других депутатов по отношению к российской делегации нет никаких препятствий для избрания на пост вице-председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого, кандидатура которого будет предложена на голосовании в понедельник. Если будет подан протест относительно полномочий российских парламентариев в ассамблее, он, скорее всего, будет рассмотрен в среду.

По регламенту ПАСЕ все национальные делегации перед началом первой в году сессии должны направить заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для оспаривания полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.

Далее комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.