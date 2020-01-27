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Китайская вирусная пневмония

В Сингапуре предупредили об уголовной ответственности за дезинформацию о пневмонии

Правительство без промедлений будет предпринимать все необходимые меры, отметил министр коммуникаций и информации республики

СИНГАПУР, 27 января. /ТАСС/. Власти Сингапура предупредили об ответственности, в том числе уголовной, за распространение фальшивой информации, касающейся ситуации вокруг нового типа пневмонии. С таким заявлением выступил в понедельник на пресс-конференции министр коммуникаций и информации республики С. Исваран.

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"Правительство без промедлений будет предпринимать все необходимые меры, предусмотренные в том числе законом по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете", - сказал глава ведомства. Он подчеркнул, что власти "не допустят распространение паники среди жителей Сингапура".

По словам министра, в минувшие выходные уже было направлено предписание администрации одного из интернет-форумов удалить публикацию, в которой утверждалось, что жертвой новой пневмонии стал один из жителей республики. На этом же ресурсе была размещена информация о том, что власти якобы не пустили в страну свыше 100 туристов из города Ухань и отправили их обратно в КНР. С. Исваран также рассказал, что "в связи с высоким спросом на информацию о новом типе вируса сингапурские власти намерены ответственно сообщать гражданам о развитии ситуации в стране".

Закон о борьбе с фальшивой информацией предусматривает максимальный штраф в размере 1 млн сингапурских долларов ($738 тыс.) или же тюремное заключение на срок до десяти лет.

Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 72 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один скончался.

Теги
СингапурКитайКитайская вирусная пневмония
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