Генсек парламента Каталонии распорядился лишить лидера региона депутатского мандата

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь парламента Каталонии Ксавьер Муро распорядился лишить главу правительства региона Кима Торру депутатского мандата. Об этом сообщило в понедельник агентство Europa Press.

По его информации, генсек отдал распоряжение юридическому отделу палаты "выполнить все необходимые процедуры, чтобы реализовать утрату [Торрой] статуса депутата". В свою очередь, как считает глава кабмина Каталонии, Муро "не имеет полномочий" для того, чтобы лишить его мандата.

19 декабря Высший суд Каталонии постановил лишить лидера автономии права занимать госдолжности в течение 18 месяцев из-за неповиновения решению ЦИК Испании в преддверии выборов весной 2019 года. Вердикт регионального суда подлежит обжалованию в Верховном суде Испании, и глава кабмина Каталонии уже подтвердил, что подаст апелляцию.

Тем не менее правые партии обратились в ЦИК с просьбой, чтобы Торра уже был лишен места в каталонском парламенте в соответствии с решением суда Каталонии. 3 января Центризбирком подтвердил, что глава правительства автономии должен утратить статус регионального парламентария.

Суть дела

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению ЦИК и использованием сепаратистской символики на зданиях регионального правительства в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись весной 2019 года. Прокуратура требовала лишить Торру права занимать госдолжности на срок 20 месяцев.

Накануне выборов ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти превратились в символ сторонников выхода региона из состава Испании, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил просто заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.