Президент Эстонии заявила о недопустимости отрицания Холокоста

ТАЛЛИН, 27 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала сопротивляться попыткам отрицания Холокоста. Об этом говорится в заявлении, которое президентская канцелярия распространила в понедельник по случаю 75-летия освобождения Красной армией крупнейшего нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау.

"Мы должны рассказывать об этих ужасах уже школьникам и объяснять, что привело к столь жутким страницам в истории человечества, - сказала она. - Это мера нашей человечности и одна из гарантий того, что мы сможем предотвратить повторение этих преступлений".

Кальюлайд добавила, что "мы должны вновь и вновь вспоминать о своем долге сопротивляться любой попытке отрицания Холокоста или оправдания любых преступлений против человечности".

Как напомнила президент Эстонии, одним из первых мест, где были задокументированы ужасы Холокоста, стал расположенный на территории Эстонии концлагерь Клоога.

"В таких местах сложно подобрать слова, поскольку связанные с ними смерть, унижение, боль и бесчеловечность ощущаются в них и сегодня, - отметила Кальюлайд. - Но мы никогда не должны забывать о преступлениях против человечности. Их порождает поощряемая человеконенавистническими идеологиями ненависть, а если мы позволим забвению, лжи и полуправде вновь захватить власть, это может стать почвой для нового зла и новых кошмаров".

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров. По решению ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.