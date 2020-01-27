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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД ФРГ: Германия настаивает на сохранении ядерной сделки с Ираном

Это лучшее средство для недопущения разработки Тегераном атомного оружия, отметил глава ведомства Хайко Маас

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Германия продолжает работать над сохранением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и считает, что это лучшее средство для недопущения разработки Тегераном атомного оружия. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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"Наша позиция по этому вопросу не изменилась. Мы хотим работать со всеми участниками соглашения над его сохранением, мы по-прежнему считаем, что это лучшее средство для того, чтобы удержать Иран от разработки атомного оружия", - заявил Маас.

"В этой связи мы ожидаем от всех сторон конструктивного участия в предстоящих переговорах", - добавил он.

Теги
ИранГерманияСитуация вокруг ядерной программы ИранаМаас, ХайкоБоррель, Жозеп
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