МИД ФРГ: Германия настаивает на сохранении ядерной сделки с Ираном

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Германия продолжает работать над сохранением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и считает, что это лучшее средство для недопущения разработки Тегераном атомного оружия. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Наша позиция по этому вопросу не изменилась. Мы хотим работать со всеми участниками соглашения над его сохранением, мы по-прежнему считаем, что это лучшее средство для того, чтобы удержать Иран от разработки атомного оружия", - заявил Маас.

"В этой связи мы ожидаем от всех сторон конструктивного участия в предстоящих переговорах", - добавил он.