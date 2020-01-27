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Китайская вирусная пневмония

Германия не исключает эвакуации своих граждан из Уханя

В правительстве созван кризисный штаб, рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ изучает возможность вывоза немецких граждан из Уханя, изолированного в связи с распространением там пневмонии нового типа. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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"Через несколько минут в МИД будет заседать кризисный штаб правительства ФРГ, в том числе с участием экспертов института имени Роберта Коха, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - сообщил он. "Мы проверяем и готовим все варианты, то есть рассматриваем возможность эвакуации всех немцев, кто захочет выехать", - сказал Маас. По его словам, сотрудники посольства ФРГ в Пекине прибудут сегодня в Ухань для оказания поддержки находящимся там гражданам ФРГ.

Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель.

Большинство случаев заражения (1423 заболевших, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань.

Теги
ГерманияКитайМаас, ХайкоБоррель, ЖозепКитайская вирусная пневмония
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