{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Си Цзиньпин призвал компартию Китая к "сплоченности и решительной борьбе с пневмонией"

Согласно последним данным, количество инфицированных в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к партийным работникам страны с призывом объединить усилия ради победы в борьбе с пневмонией нового типа. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Члены партии на всех уровнях, все многочисленные партийные кадры должны сплотиться <…> и с опорой на народные массы одержать решительную победу в борьбе с коронавирусом", - приводит телеканал слова китайского лидера.

Как он отметил, при реализации этой задачи члены Коммунистической партии Китая должны твердо придерживаться принципов и методов центрального руководства.

Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423) и смертей (76) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 72 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один умер.

Теги
КитайСи ЦзиньпинКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Президент Польши выразил надежду, что в диалоге с РФ по истории "все сомнения разрешены"
Анджей Дуда призвал прекратить попытки переписывания истории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС