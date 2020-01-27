Си Цзиньпин призвал компартию Китая к "сплоченности и решительной борьбе с пневмонией"

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к партийным работникам страны с призывом объединить усилия ради победы в борьбе с пневмонией нового типа. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Члены партии на всех уровнях, все многочисленные партийные кадры должны сплотиться <…> и с опорой на народные массы одержать решительную победу в борьбе с коронавирусом", - приводит телеканал слова китайского лидера.

Как он отметил, при реализации этой задачи члены Коммунистической партии Китая должны твердо придерживаться принципов и методов центрального руководства.

Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423) и смертей (76) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 72 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один умер.