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Несколько представителей ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на зимней сессии

В частности, с такой инициативой выступили делегаты от Литвы и Латвии

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник, передают корреспонденты ТАСС. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис.

"Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу, он подготовит доклад", - сказал после его выступления ведущий заседание ПАСЕ.

"От имени коллег хотел бы оспорить полномочия РФ по существенным основаниям. Было предложено голосование [в России] по вопросам международного права… В этих условиях решения Европейского суда по правам человека не действуют, - утверждал Эмануэлис. - Не выполняются резолюции [ПАСЕ], РФ не выполняет своих обязательств [как член Совета Европы]".

Латвийский депутат Мария Голубева также призвала оспорить по существенным основаниям полномочия российской делегации из-за участия в ней представителей Крыма, а также из-за участия политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ.

Новый председатель ПАСЕ бельгиец Хендрик Дамс объявил позже, что рассмотрение данного вопроса состоится в четверг утром. В ответ на это руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что большинство делегатов покинут Совет Европы уже в среду вечером, поэтому он предложил провести обсуждение всех запросов на оспаривание полномочий в среду. Его поддержали 92 депутата, 68 выступили против. Дебаты были перенесены на среду.

Участники зимней сессии также оспорили полномочия делегаций из Швейцарии, Португалии, Сан-Марино в связи с недостаточным гендерным балансом их составов (недостаточно женщин), а также Польши, Молдавии и Испании - из-за недостаточного разнообразия политических сил в составе делегаций.

Процедура оспаривания

По регламенту ПАСЕ, все национальные делегации перед началом первой в году сессии должны направить заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для оспаривания полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.

Далее комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.

Теги
ИспанияЛатвияЛитваПортугалияСан-МариноРоссияМолдавияШвейцарияПольшаТолстой, Петр Олегович
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