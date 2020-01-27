Новым председателем ПАСЕ избрали Хендрика Дамса

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Представитель политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ) бельгийский сенатор Хендрик Дамс был избран на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Политик, возглавляющий бельгийскую делегацию в ПАСЕ, был единственным кандидатом на этот пост.

"Хочу поблагодарить вас от всего сердца за оказанное мне доверие. Буду стараться оправдать его, - заявил он во вступительном слове после оглашения результатов голосования. - Идеальной Европы не существует, но наша задача - сделать ее как можно лучше для наших граждан и всех 47 стран, представленных в Совете Европы". Дамс подчеркнул, что его работа ориентирована прежде всего на достижение конкретных результатов, и для этого он за время своего мандата планирует посетить все страны - участницы СЕ.

Он выразил надежду на то, что ПАСЕ, а также Комитету министров СЕ и генеральному секретарю этой организации удастся добиться гармонии в предстоящей работе, в том числе по трехстороннему механизму принуждения к выполнению положений устава СЕ. "Данная процедура должна будет помочь предотвратить отступление отдельных стран от выполнения устава, а вовсе не способствовать внедрению новых санкций", - уточнил он.

"Всех нас направили сюда национальные парламенты, но я сомневаюсь, что они сделали это, чтобы вы защищали национальные интересы. Интересы будут различаться, но наши общие ценности должны играть объединяющую роль. Я считаю, что мы - совет европейцев, которые защищают общие ценности, перед которыми все равны", - заключил бельгийский сенатор.

Позиция России

"Делегация РФ нейтрально оценивает перспективы сотрудничества с Дамсом после его избрания спикером ПАСЕ. Мы рассчитываем на конструктивный диалог и совместную работу по самым непростым досье на парламентской площадке Совета Европы", - заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Досье председателя

В досье, распространенном Советом Европы, Дамса характеризуют как "наиболее креативного и нешаблонно мыслящего политика", что "последовательно подтверждалось на протяжении его карьеры". Помимо работы в Сенате, политик занимает руководящие посты в ряде бельгийско-китайских инвестиционных фондов, созданных при его участии. Также в его портфолио говорится об участии в винодельческом бизнесе: он является мажоритарным акционером бельгийской компании VINOBELGA, производящей вино и бренди.

Председатель ассамблеи избирается на годовой срок с возможностью продления еще на год. По традиции переизбрание председателя ПАСЕ проходит без обсуждения, практически автоматически. Выдвижение кандидатуры от той или иной политической группы происходит на ротационной основе.