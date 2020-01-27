Украина вернулась к полноценной работе в ПАСЕ

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Полномочия украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подтверждены, что дает ей право на полноценное возвращение к работе. Об этом в понедельник сообщил член украинской делегации, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко - прим. ТАСС) Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Полномочия украинской делегации утверждены. Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ", - написал он.

При этом Гончаренко прогнозирует, что украинской делегации в ПАСЕ будет работать "трудно", но, по его мнению, она должна это делать для противостояния России. "[Киеву] нельзя бросать эту важнейшую международную площадку на растерзание Кремлю", - написал он.

Тот факт, что ряд представителей ПАСЕ оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник, украинский депутат назвал "небольшой, но победой", а также "необходимой поддержкой от коллег".

Верховная рада отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Тем не менее часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью "отстаивать позиции Киева на полях сессии". Украинский парламент 16 января этого года решил возобновить работу украинской делегации ПАСЕ.

Россия в ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 гг. не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Ввиду неучастия в работе ПАСЕ Москва в 2017 году заморозила выплату своего взноса в Совет Европы.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял журналистам, что пункты резолюции, фиксирующие три так называемых несгораемых права, должны быть имплементированы в регламент ПАСЕ, провести соответствующую работу комиссии ассамблеи должны были к ноябрю. По словам спикера, без поправок в регламент ПАСЕ сохраняется вероятность возвращения к темам санкций в ассамблее в отношении национальных делегаций.

