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Президент Польши выразил надежду, что в диалоге с РФ по истории "все сомнения разрешены"

Анджей Дуда призвал прекратить попытки переписывания истории

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 27 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что в диалоге с Россией по истории Второй мировой войны "все сомнения разрешены". Об этом он заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

"Был серьезный обмен мнениями по вопросам истории между польскими властями и представителями России. Надеюсь, что все сомнения разрешены и что больше не будет попыток переписывания истории. Мы призываем к этому. Это важно для нас", - сказал он.

Касаясь проходящих в Освенциме памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, Дуда оценил, что "это важный день в истории мира". "Тогда, 27 января 1945 года, горстка, несколько тысяч выживших наконец-то были освобождены солдатами Красной армии, и завершилось самое страшное время в жизни тех людей", - отметил он.

Мероприятия в Освенциме проводятся на фоне спора между Россией и Польшей об истории Второй мировой войны. Варшава критически отреагировала на выступление президента РФ Владимира Путина в декабре, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, а также на последующую публикацию Минобороны РФ архивных материалов о Второй мировой войне, многие из которых показывают действия польских граждан в те годы в нелицеприятном свете.

Шаги Москвы в Польше назвали "переписыванием истории", "нападками на Варшаву с целью рассорить ее с западными союзниками и Израилем", "распространением сталинской трактовки истории", "попыткой переложить ответственность за начало Второй мировой войны".

В опубликованной в январе статье для Politico премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий повторил тезисы о том, что режимы Советского Союза и нацистской Германии были равнозначны и в 1939 году якобы действовали "в союзе". Также он утверждает, что Освенцим мог быть освобожден намного раньше. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что эта статья - очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны, основанная на ложных тезисах.

Теги
РоссияПольшаДуда, Анджей
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