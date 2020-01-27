Reuters: Тима Барроу назначат послом Великобритании при Евросоюзе

ТАСС, 27 января. Тим Барроу, который в настоящее время занимает должность постоянного представителя Великобритании при ЕС, станет послом Соединенного Королевства в Евросоюзе после Brexit. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Барроу с 2011 по 2015 год возглавлял дипмиссию Великобритании в России, а с 2006 по 2008 год был послом Соединенного Королевства на Украине. Как отмечает агентство, представитель британского премьера на переговорах по Brexit Дэвид Фрост будет возглавлять команду по переговорам о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем.

Великобритания должна покинуть Европейский союз 31 января, после чего начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. Несмотря на то, что эксперты и представители ЕС отмечают, что это очень короткий срок для проведения переговоров, Лондон не намерен продлевать срок действия переходного периода.