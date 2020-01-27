{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Reuters: Тима Барроу назначат послом Великобритании при Евросоюзе

По данным агентства, Дэвид Фрост возглавит команду по переговорам о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем
Постоянный представитель Великобритании при ЕС Тим Барроу AP Photo/Virginia Mayo
Описание
Постоянный представитель Великобритании при ЕС Тим Барроу
© AP Photo/Virginia Mayo

ТАСС, 27 января. Тим Барроу, который в настоящее время занимает должность постоянного представителя Великобритании при ЕС, станет послом Соединенного Королевства в Евросоюзе после Brexit. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

На эту тему
Brexit внесли в скрижали: решение о выходе из ЕС получило статус закона

Барроу с 2011 по 2015 год возглавлял дипмиссию Великобритании в России, а с 2006 по 2008 год был послом Соединенного Королевства на Украине. Как отмечает агентство, представитель британского премьера на переговорах по Brexit Дэвид Фрост будет возглавлять команду по переговорам о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем.

Великобритания должна покинуть Европейский союз 31 января, после чего начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. Несмотря на то, что эксперты и представители ЕС отмечают, что это очень короткий срок для проведения переговоров, Лондон не намерен продлевать срок действия переходного периода.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
В центре Бейрута в столкновениях с полицией пострадали не менее 27 человек
Толпа демонстрантов пыталась прорваться к зданию парламента Ливана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС