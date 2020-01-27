Премьер Госсовета КНР распорядился обеспечить снабжение и стабильные цены в Ухане

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник распорядился сохранить стабильные цены и обеспечить всем необходимым население города Ухань, который был закрыт властями в связи со вспышкой пневмонии нового типа. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Прежде всего необходимо обеспечить поставки медикаментов, чтобы заболевшие своевременно получали все необходимое, - подчеркнул глава правительства в ходе инспекционной поездки. - Нужно гарантировать снабжение товарами на местном рынке, сохранить стабильные цены".

Как сообщает телеканал, ранее Ли Кэцян выразил уверенность, что власти КНР одержат победу над пневмонией. Он подчеркнул, что для это требуется солидарность всех ответственных лиц, всеобщая целенаправленная работа, опирающаяся на научные методы.

Согласно официальным данным, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 72 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 человек, из них один скончался.