Женская власть. Кто есть кто в новом правительстве Ливана

После нескольких месяцев политического вакуума в Ливане наконец появилось правительство. Его возглавил экс-министр образования и профессор Американского университета Бейрута суннит Хасан Диаб. Предыдущий кабинет под руководством Саада Харири ушел в отставку в октябре 2019 года на фоне охвативших страну массовых протестов.

На эту тему Уличные протесты и новые надежды. Как ливанцы отреагировали на назначение Диаба премьером

Новый кабмин полностью опирается на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение (СПД) и шиитский тандем "Амаль" — "Хезболлах". Впервые с 1989 года в кабинет не вошли представители прозападной коалиции "14 марта", среди которых возглавляемое Харири суннитское движение "Аль-Мустакбаль", община друзов, партия "Катаеб" и другие. Одноцветное правительство может сильно осложнить работу парламента и усилить противостояние в стране между суннитами и шиитами. Из-за возросшего влияния "Хезболлах" у Ливана могут ухудшиться отношения с Западом, в первую очередь с США. Особенно на фоне усилившейся напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Состав нового кабинета Новое правительство состоит из 20 министров. Все они представляют различные этно-религиозные общины: у армян (1 кресло), католиков (2 кресла), друзов (2 кресла), православных (3 кресла), маронитов (4 кресла), шиитов (4 кресла) и суннитов (4 кресла). Изначально новый кабинет должен был состоять из 18 министров, но в последний момент в него добавили еще двоих. На этом настояли представители партии "Марада" и Сирийской социалистической националистической партии. В предыдущем правительстве число глав ведомств достигало 30. Команду позиционируют как технократов без каких-либо политических амбиций. Никто из них раньше не занимал правительственных должностей и депутатских кресел, за исключением выдвинутого СПД министра иностранных дел Насиба Хитти, который был послом Ливана в Лиге арабских государств. Хитти регулярно пишет для ливанской газеты Annahar и египетской ежедневной газеты Al-Shorouk. На своей новой должности он сменил Джебрана Басиля — главу СПД и зятя президента Мишеля Ауна. Свою докторскую степень по международным отношениям дипломат получил в Университете Южной Калифорнии.

На эту тему Президент Ливана утвердил состав нового правительства

Среди новых министров — шесть женщин, что является третью от всего правительства. Одна из них — Зейна Акар— заняла пост вице-премьера и министра обороны. Для Ливана и всего Арабского мира это первый случай, когда женщина возглавила оборонное ведомство. На эту должность ее выдвинул глава СПД Джебран Басиль. Акар происходит из известной православной семьи. Она замужем за крупным ливанским бизнесменом Джавадом Адрой. Акар является исполнительным директором основанной ее мужем исследовательской и консультационной фирмы Information International. Согласно информации на сайте организации, Акар руководила исследованиями компании, сбором баз данных и анализом проектов для Арабского мира и Ближнего Востока в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства и инфраструктуры. Она также получила ученую степень по общественным наукам в Ливанском американском университете. Ее критикуют за отсутствие опыта в области обороны или военного дела. При этом в Ливане министр обороны не имеет полномочий отдавать приказы армии, поскольку это находится в ведении главнокомандующего, то есть президента или главы вооруженных сил. "Я здесь, чтобы работать всерьез, я знаю, что люди недовольны работой политиков в целом, но я прошу людей сначала посмотреть на меня, а потом судить", — заявила Акар, вступая в новую должность. Что касается остальных женщин в кабинете — маронитка Мари Клод Нижм получила пост министра юстиции (выдвинута от СПД). Она является профессором права в Университете Святого Иосифа в Бейруте, где руководит Центром правовых исследований и исследований Арабского мира. Армянка Варти Оганян (от партии "Ташнаг") стала министром по делам молодежи и спорта. Будучи социальным работником, она руководит бейрутским образовательным центром для детей с особыми потребностями. Одним из самых молодых назначенцев кабинета оказалась 45-летняя маронитка Ламия Яммин (от партии "Марада"), которая возглавила Министерство труда. Архитектор и профессор Ливанского университета в Триполи, Яммин является членом совета директоров компании по дизайну изделий дерева. Министром информации стала представительница друзов Манал Абдель Самад (от Ливанской демократической партии). Предыдущий премьер-министр Харири называл содержание ее ведомства "бессмысленной тратой денег" и собирался его упразднить. Имя Самад малоизвестно в ливанских кругах. Она получила докторскую степень в Сорбонне, с 1997 года работала в Министерстве финансов, где возглавляла налоговый и аудиторский орган. Также она работала в составе правительственной группы, которая впервые создала и внедрила в Ливане НДС. Последняя в этом списке — гречанка и католичка Гада Шрейм (от СПД), занявшая пост главы ведомства по делам беженцев. О ней известно немного. По данным СМИ, она является профессором в Ливанском университете и работала в местном журнале Fairuz.

На эту тему "Произошла революция!" Как общество Ливана отреагировало на отставку премьера

Примечательно, что Ливан также стал первой в Арабском мире страной, где при прежнем правительстве женщина (Райя аль-Хасан) заняла пост министра внутренних дел. Однако в новом кабинете ее вновь сменил мужчина — бывший генерал армии суннит Мохамед Фахми. Его кандидатуру выбрал лично премьер-министр Диаб. Назначение Фахми сильно разозлило протестующих, так как он выступал за жестокое подавление уличных беспорядков. Прежде чем поступить на службу в ливанскую армию в 1978 году, Фахми изучал менеджмент в Университете Джеймса Мэдисона в Вирджинии. В 2016 году он стал советником по безопасности при совете директоров банка BLOM Bank. Однако одним из наиболее важных министров в новом правительстве, безусловно, является министр финансов суннит Гази Вазни. Именно ему предстоит выводить Ливан из острого финансового кризиса. На эту должность бывшего экономического советника спикера парламента Набиха Берри, а также советника парламентского комитета по финансам и бюджету выдвинуло шиитское движение "Амаль". Назначение Вазни было одним из самых непопулярных из-за его тесных связей с истеблишментом. Вазни — бывший профессор экономики и консультант, руководит собственной исследовательской фирмой. Другим важным, но точно так же сильно разозлившим улицы назначенцем стал новый глава Минэнерго православный Раймонд Гаджар (от СПД). Ситуация с электроэнергией в стране находится в критическом состоянии. В ливанских городах постоянно случаются перебои со светом. Несколько раз власти страны даже договаривались о поставках электричества из охваченной войной соседней Сирии. Негодование с назначением Гаджара связано с тем, что он с 1995 года работает в Минэнерго — ведомстве, которое считается наиболее корумпированным в стране. В качестве старшего советника по энергетической политике он в 2010 году участвовал в подготовке документа, который не обеспечивал Ливану круглосуточного энергоснабжения. Гаджар получил докторскую степень по электротехнике в канадском Университете Саскачевана и с 1995 года является профессором электротехники в Ливанском американском университете. "Правительство Хеллоуина" Представляя новый кабинет, Диаб пообещал, что его правительство учтет требования протестующих. Среди первостепенных задач он назвал создание независимой судебной системы, возвращение похищенных средств и борьбу с незаконными доходами. Однако это не помогло успокоить выступавших. После утверждения нового правительства президентом толпы протестующих атаковали полицейские кордоны у здания парламента в центре Бейрута. В стражей порядка летели камни и петарды. В ответ полиция применяла гранаты со слезоточивым газом и водяные пушки. В результате столкновений пострадали 86 человек. По мнению активистов, новый кабинет не выражает интересов ливанского народа. Представленных министров называют "правительством Хеллоуина", намекая на их замаскированные связи с политическими элитами. Речь о том, что всех назначенцев так или иначе выдвигали партии, которые уже давно находятся у власти и довели страну до кризиса. Некоторые считают, что новый премьер связан с главой СПД Джебраном Басилем. Протестующие требуют создания переходного правительства из независимых фигур, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

На эту тему Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами