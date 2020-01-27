ПАСЕ отказалась проводить срочные дебаты по вопросу демократии в России

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила проведение срочных дебатов по вопросу состояния демократии в России. Об этом сообщает в понедельник корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Большинство депутатов (134) выступили против предложения политической группы "Европейские консерваторы", озвученное представителем Великобритании Айаном Лиддел-Грейнджером. Поддержали данное обсуждение 54 депутата, 21 воздержался.

В то же время Бюро ПАСЕ поддержало проведение в четверг срочных дебатов по вопросу репатриации несовершеннолетних из зон военных конфликтов. Также в четверг пройдут дебаты по теме "Ливия и Ближний Восток: каковы последствия для Европы?".