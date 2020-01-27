Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе избран заместителем председателя ПАСЕ

ТБИЛИСИ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов на сессии в Страсбурге избрали экс-спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе заместителем председателя ассамблеи. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе грузинского парламента.

"Этот статус [зампредседателя ПАСЕ] дает мне больше возможностей более активно и стойко защищать интересы нашего государства, которое представлено в Совете Европы. Для меня было очень важным сегодня занять эту должность. Исходя из этого, я хочу поблагодарить коллег за оказанное доверие", - сказал Кобахидзе в интервью грузинской телекомпании IMEDI.

Кобахидзе возглавлял грузинский парламент в 2016-2019 годах.