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Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе избран заместителем председателя ПАСЕ

Ираклий Кобахидзе возглавлял грузинский парламент в 2016-2019 годах

ТБИЛИСИ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов на сессии в Страсбурге избрали экс-спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе заместителем председателя ассамблеи. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе грузинского парламента.

"Этот статус [зампредседателя ПАСЕ] дает мне больше возможностей более активно и стойко защищать интересы нашего государства, которое представлено в Совете Европы. Для меня было очень важным сегодня занять эту должность. Исходя из этого, я хочу поблагодарить коллег за оказанное доверие", - сказал Кобахидзе в интервью грузинской телекомпании IMEDI.

Кобахидзе возглавлял грузинский парламент в 2016-2019 годах.

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Грузия
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