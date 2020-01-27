СМИ: Аббас отказывается обсуждать с Трампом предлагаемую им "сделку века"

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас отказывается обсуждать с его американским коллегой Дональдом Трампом предлагаемую им так называемую сделку века - американский план урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в понедельник новостному порталу Donia Al-Watan член Исполкома Организации освобождения Палестины Ахмед Маджалани.

"Мы не ведем никаких переговоров с администрацией США, и президент в последние дни отклонил звонок Трампа", - указал он. Более того, как передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские источники, Аббас сообщил членам движения ФАТХ об угрозах в его адрес о том, что он "заплатит высокую цену, если не ответит на этот звонок".

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили. Между тем Трамп заявлял в минувший четверг, что намерен обнародовать американский план 28 января. Как сообщили ранее в Белом доме, его глава в понедельник проведет закрытые встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

Ранее палестинский премьер Мухаммед Штайе на заседании кабмина в Рамалле призвал мировое сообщество "сопротивляться" планам Вашингтона, к которому "как честному посреднику утрачено доверие". По его словам, сделка "нарушает международное право" и представляет из себя "заговор с целью ликвидации палестинского вопроса". Глава правительства также указал, что она является "инструментом для выполнения желаний оккупирующего государства" и "никогда не станет основой для разрешения палестино-израильского конфликта".

Координаторы протестного "Марша возвращения" в секторе Газа уже призвали палестинцев к масштабным акциям против "сделки века", начиная со вторника.