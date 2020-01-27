{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Аббас отказывается обсуждать с Трампом предлагаемую им "сделку века"

Ранее американский лидер сообщил, что намерен обнародовать американский план 28 января

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас отказывается обсуждать с его американским коллегой Дональдом Трампом предлагаемую им так называемую сделку века - американский план урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в понедельник новостному порталу Donia Al-Watan член Исполкома Организации освобождения Палестины Ахмед Маджалани.

"Мы не ведем никаких переговоров с администрацией США, и президент в последние дни отклонил звонок Трампа", - указал он. Более того, как передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские источники, Аббас сообщил членам движения ФАТХ об угрозах в его адрес о том, что он "заплатит высокую цену, если не ответит на этот звонок".

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили. Между тем Трамп заявлял в минувший четверг, что намерен обнародовать американский план 28 января. Как сообщили ранее в Белом доме, его глава в понедельник проведет закрытые встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

Ранее палестинский премьер Мухаммед Штайе на заседании кабмина в Рамалле призвал мировое сообщество "сопротивляться" планам Вашингтона, к которому "как честному посреднику утрачено доверие". По его словам, сделка "нарушает международное право" и представляет из себя "заговор с целью ликвидации палестинского вопроса". Глава правительства также указал, что она является "инструментом для выполнения желаний оккупирующего государства" и "никогда не станет основой для разрешения палестино-израильского конфликта".

Координаторы протестного "Марша возвращения" в секторе Газа уже призвали палестинцев к масштабным акциям против "сделки века", начиная со вторника.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, МахмудТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Трамп заявил о приверженности США борьбе с антисемитизмом
Президент США отметил, что все еще есть среди евреев мужчины, женщины и дети, которые и сегодня сталкиваются с преследованием и дискриминацией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС