Трамп заявил о приверженности США борьбе с антисемитизмом

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о приверженности Соединенных Штатов борьбе с проявлениями антисемитизма.

"Мы подтверждаем нашу стойкую приверженность борьбе с ужасным ядом антисемитизма, где бы и когда он ни возник. <...> К сожалению, все еще есть среди евреев мужчины, женщины и дети, которые и сегодня сталкиваются с преследованием и дискриминацией", - говорится в заявлении американского лидера, распространенном по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который по решению ООН отмечается 27 января - в этот день 75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

"Мы скорбим о тех, кто подвергся жестокому обращению, пыткам или был убит в Освенциме и других концлагерях и лагерях смерти, мы также благодарим героев, которые рисковали своими собственными жизнями, <...> чтобы помочь освободить лагеря. Их жертва помогла силам свободы победить, <...> чтобы эти зверские преступления никогда не повторились", - подчеркнул президент США.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео объявил в понедельник о намерении властей Соединенных Штатов выделить 2 млн долларов фонду Аушвиц-Биркенау, деятельность которого направлена на сохранение этого места памяти для потомков. "Этот вклад будет дополнением к $15 млн, которые США предоставили в течение пяти лет", - сказано в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, госсекретарь призвал другие страны присоединиться к США в вопросе оказания поддержки фонду, а также "предпринять активные шаги, чтобы не допустить повторения ужасов Холокоста и предотвратить будущие преступления против человечества".

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