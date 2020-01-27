{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп заявил о приверженности США борьбе с антисемитизмом

Президент США отметил, что все еще есть среди евреев мужчины, женщины и дети, которые и сегодня сталкиваются с преследованием и дискриминацией

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о приверженности Соединенных Штатов борьбе с проявлениями антисемитизма.

"Мы подтверждаем нашу стойкую приверженность борьбе с ужасным ядом антисемитизма, где бы и когда он ни возник. <...> К сожалению, все еще есть среди евреев мужчины, женщины и дети, которые и сегодня сталкиваются с преследованием и дискриминацией", - говорится в заявлении американского лидера, распространенном по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который по решению ООН отмечается 27 января - в этот день 75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

"Мы скорбим о тех, кто подвергся жестокому обращению, пыткам или был убит в Освенциме и других концлагерях и лагерях смерти, мы также благодарим героев, которые рисковали своими собственными жизнями, <...> чтобы помочь освободить лагеря. Их жертва помогла силам свободы победить, <...> чтобы эти зверские преступления никогда не повторились", - подчеркнул президент США.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео объявил в понедельник о намерении властей Соединенных Штатов выделить 2 млн долларов фонду Аушвиц-Биркенау, деятельность которого направлена на сохранение этого места памяти для потомков. "Этот вклад будет дополнением к $15 млн, которые США предоставили в течение пяти лет", - сказано в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, госсекретарь призвал другие страны присоединиться к США в вопросе оказания поддержки фонду, а также "предпринять активные шаги, чтобы не допустить повторения ужасов Холокоста и предотвратить будущие преступления против человечества".

В новость были внесены изменения (19:41 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Джонсон не видит противоречия в развитии Британией 5G и обмена разведданными с союзниками
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС