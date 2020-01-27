Джонсон не видит противоречия в развитии Британией 5G и обмена разведданными с союзниками

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не видит противоречия в использовании новейших технологий мобильной связи 5G на территории страны и продолжения обмена разведывательной информацией со спецслужбами государств-союзников. Об этом глава британского правительства заявил в понедельник, комментируя вопрос участия китайской корпорации Huawei в процессе запуска сети 5G на территории королевства.

"Нет причины, по которой мы не должны иметь технологического прогресса в Великобритании, позволить потребителям, бизнесу в Великобритании иметь доступ к фантастической технологии, фантастической связи, но также защищать наши интересы в области безопасности и защищать наши отношения ключевого партнерства с другими агентствами по безопасности в мире", - приводит слова Джонсона агентство Press Association.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп предупредил Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже об этом же заявил и госсекретарь США Майкл Помпео.

Как информировало на прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, британский Совет национальной безопасности после заседания под руководством премьера согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной инфраструктуре".

Как ожидается, официально о своем решении британское правительство объявит 28 января.

Вашингтон против Huawei

В мае прошлого года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Данный указ дает полномочия министру торговли США после консультаций с главами других федеральных ведомств, в том числе Госдепартамента, Минфина, Пентагона, и руководителем Национальной разведки США накладывать запрет на некоторые коммерческие сделки с информационно-коммуникационными технологиями и услугами в случае, если будет выявлен риск для американской инфраструктуры или угроза национальной безопасности.

В связи с этим американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал корпорации временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября действие лицензии было продлено еще на 90 дней.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.