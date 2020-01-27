Конституционный суд Украины отказался рассматривать закон о статусе Донбасса

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) отказался принять к рассмотрению закон об особом статусе Донбасса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба инстанции.

"Вынесено постановление Большой палаты КСУ об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что постановление касается обращения 53 депутатов Верховной рады от 19 июля 2019 года о рассмотрении закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей " и закона " О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Обращение в КСУ инициировали депутаты прошлого созыва украинского парламента из фракции "Самопомощь".

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 2014 года, 18 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский продлил его действие еще на один год.

Закон предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов. Согласно Минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в конституции на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие Минским соглашениям.

Глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил ранее, что депутаты Рады планируют в 2020 году разработать и принять новый закон об особом статусе Донбасса, на что может уйти еще около года. Корниенко заверил, что новый закон "будет согласован со всеми сторонами", однако не уточнил, с какими именно.