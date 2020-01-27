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В "Оппозиционной платформе" прогнозируют промышленный кризис на Украине

Харьковщина за год потеряла 15% промышленного производства, заявил сопредседатель партии Юрий Бойко

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Экономическая политика действующей власти ведет Украину к промышленной катастрофе. Об этом в понедельник заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в ходе свей рабочей поездки в Харьков.

"Серьезные опасения вызывает сворачивание промышленности в тех регионах, которые раньше считались "индустриальным сердцем" Украины. Это такие области как Запорожская, Луганская, Харьковская. 15% промышленного производства потеряла за год Харьковщина. Это провал и свидетельство отсутствия экономической политики", - приводит слова Бойко пресс-служба партии.

Он отметил, что восстановление промышленности, сохранение рабочих мест и защита труда являются приоритетами "Оппозиционной платформы".

По данным пресс-службы, депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировали в Раде более 180 необходимых для решения этих проблем законопроектов, среди которых проект Трудового кодекса, пакет мирных инициатив, восстановление прав граждан и выполнение решений Конституционного суда Украины, недопущение повышения цен и тарифов на природный газ и другие.

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Украина
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