В теледебатах в Нью-Гэмпшире смогут участвовать семь претендентов на пост президента США

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Семеро претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США смогут принять участие в общенациональных теледебатах 7 февраля в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к американским выборам.

К участию в теледебатах в Колледже Святого Ансельма Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) по решению Национального комитета Демократической партии будут допущены те претенденты, кто сумеет получить по крайней мере 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тыс. избирателей. Эти требования выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер из Калифорнии Том Стейер и бизнесмен Эндрю Янг.

Теоретически в теледебатах могли бы принять участие и другие претенденты, в частности экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, но только в том случае, если бы они сумели по итогам предстоящих 3 февраля первых в нынешнем избирательном цикле кокусов - собраний партийных активистов - в штате Айова заручиться поддержкой хотя бы одного делегата на национальный партийный съезд, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Как отметил Elections Central, "если учитывать результаты прежних кокусов в штате Айова, то весьма маловероятно, чтобы кто-либо из других претендентов, помимо семи основных, мог бы получить хотя бы один голос делегата съезда".

Вторые в нынешнем году и уже восьмые с середины прошлого года общенациональные дебаты будет транслировать телекомпания ABC. Они пройдут за три дня до предстоящих в Нью-Гэмпшире первичных выборов. Отличие собраний партийных активистов от первичных выборов состоит в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями штатов.

19 февраля претенденты будут участвовать в теледебатах в Лас-Вегасе (штат Невада), а 25 февраля - в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Они состоятся за неделю до одного из важнейших этапов предвыборной кампании - "супервторника". В этот день выборы делегатов на национальные съезды пройдут в 17 штатах. Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия. Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотте (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.