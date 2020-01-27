Новый спикер ПАСЕ планирует посетить Россию до окончания мандата

СТРАСБУРГ /Франция/, 27 января. /ТАСС/. Бельгийский сенатор Хендрик Дамс, избранный в понедельник на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), твердо намерен посетить Россию в течение своего пребывания на посту. Об этом он заявил в первом интервью российским СМИ после вступления в должность.

"Я абсолютно уверен, что хочу посетить парламенты всех 47 стран и, в частности, съездить в Россию. Я буду очень счастлив обратиться к Госдуме и услышать ее мнение. Определенно, я бы хотел сделать это до окончания мандата", - поделился он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о перспективах предстоящего визита.

"Я очень много раз был в Москве", - признался новый председатель ПАСЕ, уточнив, что в последние годы также посещал российскую столицу. Вместе с тем Дамс затруднился назвать конкретные сроки предстоящего визита, поскольку только что вступил в должность и план его работы и встреч пока еще находятся в стадии проработки.

Возвращение российской делегации в ПАСЕ он, как и положено председателю, прокомментировал нейтрально, напомнив, что "эта страна важна, как и другие 46 участников организации". "Для меня очевидно, что все 47 [государств] должны быть представлены, пока права их делегации не оспорены", - подчеркнул Дамс. "В ассамблее есть правила. Если люди хотят использовать эти правила, им никто не запрещает", - добавил он, отметив, что на этой сессии оспариваются также права делегаций из Швейцарии, Португалии, Сан-Марино, Польши, Молдавии и Испании.

Дамс заявил, что не знает, продолжит ли ПАСЕ изменение регламента в сторону полного отказа от возможности ограничивать полномочия делегаций после того, как в прошлом году с возвращением России в регламенте ассамблеи было закреплено положение о невозможности лишения делегаций их основных прав (на голосование, выступление во время сессии и представление страны в ассамблее и ее органах). "Впервые за долгое время у нас столько делегаций и так много запросов относительно оспаривания их полномочий, так что посмотрим, что получится. Это демократия, есть правила, и любой в праве использовать их", - добавил он.

Во время своего первого выступления после вступления в должность в понедельник он выразил надежду на то, что ПАСЕ, а также Комитету министров СЕ и генеральному секретарю этой организации удастся добиться гармонии в предстоящей работе, в том числе по трехстороннему механизму принуждения к выполнению положений устава СЕ. Дамс также призвал парламентариев пересмотреть приоритеты своей работы. "Всех нас направили сюда национальные парламенты, но я сомневаюсь, что они сделали это, чтобы вы защищали национальные интересы: они будут различаться, но наши общие ценности должны играть объединяющую роль. Я считаю, что мы - совет европейцев, которые защищают общие ценности, перед которыми все равны", - заключил бельгийский сенатор.