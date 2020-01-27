Гуайдо пообещал провести новые акции протеста по возвращении в Венесуэлу

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал провести новые акции протеста после своего возвращения в Боливарианскую Республику. Соответствующее заявление он сделал в понедельник по итогам встречи в Оттаве с главой канадского МИД Франсуа-Филиппом Шампанем.

"Мы уже готовимся к возвращению [в Венесуэлу]. Одним из ключевых аспектов оказания давления на диктатуру (администрацию президента Николаса Мадуро - прим. ТАСС) была внутренняя мобилизация. И мы продолжим снова это делать", - сказал Гуайдо.

Оппозиционер пообещал рассказать о подробностях грядущих акций в скором времени.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.