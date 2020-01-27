В Пентагоне заявили, что свидетельств того, что самолет США в Афганистане был сбит, нет

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Пентагон заявляет об отсутствии свидетельств того, что разбившийся в Афганистане самолет ВВС США был сбит, как это утверждают боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель американского военного ведомства.

"Самолет США Bombardier E-11А разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Хотя причины крушения еще выясняются, ничто не указывает на то, что оно стало результатом огня противника. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится. Утверждения талибов о том, что есть и другие разбившиеся воздушные суда, являются ложными", - сказал он.

Ранее Пентагон подтвердил, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США. При этом о состоянии членов экипажа, по этим данным, в настоящий момент ничего не известно. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации, говорившие на условиях анонимности, сообщило о том, что на борту самолета находилось менее десяти человек.

Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной "Талибану" территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании "Ариана афганские авиалинии" (Ariana Afghan Airlines), который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Позднее телеканал TOLOnews сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды. Позднее появилось видео с места крушения, на кадрах видно, что самолет внутри полностью выгорел, сохранились лишь куски фюзеляжа. Согласно некоторым афганским источникам, в самолете могли находиться до 15 человек. Официальных данных властей на этот счет нет.