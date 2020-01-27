{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пентагоне заявили, что свидетельств того, что самолет США в Афганистане был сбит, нет

Причины крушения выясняются

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Пентагон заявляет об отсутствии свидетельств того, что разбившийся в Афганистане самолет ВВС США был сбит, как это утверждают боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель американского военного ведомства.

"Самолет США Bombardier E-11А разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Хотя причины крушения еще выясняются, ничто не указывает на то, что оно стало результатом огня противника. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится. Утверждения талибов о том, что есть и другие разбившиеся воздушные суда, являются ложными", - сказал он.

Ранее Пентагон подтвердил, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США. При этом о состоянии членов экипажа, по этим данным, в настоящий момент ничего не известно. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации, говорившие на условиях анонимности, сообщило о том, что на борту самолета находилось менее десяти человек.

Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной "Талибану" территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании "Ариана афганские авиалинии" (Ariana Afghan Airlines), который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Позднее телеканал TOLOnews сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды. Позднее появилось видео с места крушения, на кадрах видно, что самолет внутри полностью выгорел, сохранились лишь куски фюзеляжа. Согласно некоторым афганским источникам, в самолете могли находиться до 15 человек. Официальных данных властей на этот счет нет.

Теги
АфганистанСША
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Один из лидеров оппозиции Аслан Бжания будет баллотироваться в президенты Абхазии
Выборы состоятся 22 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС