Один из лидеров оппозиции Аслан Бжания будет баллотироваться в президенты Абхазии

СУХУМ, 27 января. /ТАСС/. Один из лидеров абхазской оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания заявил, что намерен принять участие в назначенных на 22 марта выборах президента Абхазии.

"Да, я планирую баллотироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 22 марта. Состояние дел требует, чтобы лучшие умы и честные, невороватые люди объединились в команду, которую я буду возглавлять", - сказал Бжания в понедельник в эфире государственного абхазского телевидения.

ЦИК Абхазии назначил на 22 марта повторные выборы президента на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям, признавшей итоги выборов главы республики, прошедших 8 сентября 2019 года, недействительными.

С 22 января началась регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты, однако пока в ЦИК зарегистрирована лишь партия "Акзаара" ("Единство"), которой руководит экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба. Эта партия в ближайшее время выдвинет Дзапшба кандидатом в президенты.