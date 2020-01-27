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Reuters: британский принц Эндрю не сотрудничает с ФБР по делу Эпштейна

По данным агентства, принц не появился на допросе

ТАСС, 27 января. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в понедельник заявило, что британский принц Эндрю не проявляет желания сотрудничать с властями США в рамках расследования самоубийства американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом со ссылкой на источник в ФБР сообщило агентство Reuters.

По его данным, ФБР вызывало принца Эндрю на допрос в связи с расследованием по делу Эпштейна, однако тот не появился на допросе. Ранее же принц заявлял, что при необходимости готов оказать правоохранительным органам всю необходимую помощь в любых расследованиях, касающихся Эпштейна.

Британский аристократ познакомился с влиятельным американским предпринимателем еще в 1990-х годах и в интервью назвал это знакомство полезным, добавив, что не сожалеет о том, что они были друзьями. Принц оказался втянут в скандал вокруг Эпштейна еще в 2005 году, когда того обвинили в сексуальной связи с 14-летней девочкой.

На суде по делу Эпштейна американка Вирджиния Робертс заявила о том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю, а затем многократно повторяла эти обвинения, в том числе при рассмотрении иска, поданного ею против общей знакомой принца Эндрю и Эпштейна британки Джилейн Максвелл. Суды отмели эти показания Робертс как не касающиеся сути рассматриваемых дел, при этом Эпштейн в 2008 году был приговорен к тюремному заключению по делу о принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией. Примечательно, что после этого принц Эндрю не прервал с ним отношений и несколько раз гостил у него дома в Нью-Йорке.

Букингемский дворец неоднократно заявлял, что звучавшие в адрес принца обвинения в сексуальных связях с подростками не имеют никакого отношения к реальности. При этом до интервью Би-би-си принц не комментировал данную историю лично. Отвечая на вопросы ведущей, он заявил, что не помнит, чтобы когда-либо встречался с Робертс. Его Высочество также оспаривал подлинность фотоснимка, на котором он запечатлен обнимающим Робертс, впоследствии изменившую фамилию на Жуиффр и переехавшую в Австралию.

Эпштейн был вновь задержан в США 6 июля. Американская прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. В число его друзей и знакомых входило огромное число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере.

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