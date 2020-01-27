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Суд Киева закрыл уголовное дело в отношении члена партии "Единая Россия"

Судья закрыла дело, поскольку истек срок давности для привлечения Игоря Кучерявого к уголовной ответственности

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Днепровский районный суд Киева закрыл уголовное дело в отношении члена партии "Единая Россия", жителя Севастополя Игоря Кучерявого, которому инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины, из-за срока давности.

"Судья Днепровского районного суда Киева Вера Левко закрыла дело во время подготовительного заседания, поскольку истек срок давности для привлечения Кучерявого к уголовной ответственности", - сообщает в понедельник украинское издание "Бюро судебной информации".

Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что истек срок давности и законодательство не позволяет привлечь Кучерявого к ответственности. Прокурор Игорь Корженко не возражал против закрытия уголовного дела. "На сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства", - сказал прокурор.

Кучерявый был задержан сотрудниками Службы безопасности 3 декабря на границе между Крымом и Украиной. Позже он был отпущен на свободу, но уже 6 декабря украинские правоохранители предъявили ему обвинение по факту возможной причастности к организации референдума в Крыму. Как сообщил ТАСС его адвокат, обвинение было предъявлено по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность Украины".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

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