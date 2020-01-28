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Палестино-израильский конфликт

Палестина призвала арабских послов не участвовать в церемонии объявления "сделки века"

Официальный представитель руководства страны Набиль Абу Рудейна также сообщил, что некоторые послы уже отказались от приглашения принять участие в церемонии, но не уточнил, о каких государствах идет речь

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Палестинские власти призвали послов арабских и мусульманских стран отказаться от участия в церемонии объявления американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, которая должна пройти в Вашингтоне во вторник. С таким заявлением выступил официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна.

Ранее президент США Дональд Трамп информировал, что Белый дом 28 января в полдень по местному времени (20:00 мск) обнародует так называемую "сделку века".

"Мы призываем арабских и мусульманских послов, которые были приглашены на объявление злополучной "сделки века", не участвовать в этой церемонии, которую мы считаем заговором, направленным на нарушение прав палестинского народа и препятствование созданию государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", - приводит слова Абу Рудейна в понедельник агентство WAFA.

Представитель палестинского руководства также добавил, что некоторые послы арабских и мусульманских стран отказались от приглашения принять участие в церемонии, однако не уточнил, о каких государствах идет речь.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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