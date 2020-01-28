Юрист из команды Трампа сравнил импичмент президента с войной и адом

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Юрист из команды президента США Дональда Трампа Кеннет Старр, защищающий главу государства на судебном процессе в Сенате Конгресса, сравнил в понедельник импичмент американского лидера с войной и адом.

"Как и война, импичмент - это ад. Или, по крайней мере, импичмент президента - это ад", - подчеркнул бывший прокурор, который расследовал скандал с участием экс-президента США Билла Клинтона. Он выступил в верхней палате законодательного органа в поддержку оправдания Трампа.

"Те из нас, кто пережил импичмент Клинтона, включая членов этой палаты, прекрасно понимают, что импичмент президента равносилен гражданской войне, но, к счастью, благодаря нашей любимой первой поправке [к американской конституции] это война слов и война идей. Она [эта война] полна злобы и разделяет страну, как ничто другое", - пояснил юрист. По его словам, на протяжении большей части ранней американской истории "меч президентского импичмента был вложен в ножны".

"Сенат [в наше время] слишком часто выступает в качестве высшего суда по импичменту. Действительно, мы живем во время, которое, как мне кажется, лучше назвать эпохой импичмента", - добавил Старр. Он подчеркнул, что Клинтон и 37-й президент США Ричард Никсон совершали преступления, и процедура их импичмента была оправдана. При этом, продолжил юрист, Трамп невиновен.