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Кризис в Сирии

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и направляется на юг Идлиба

Колонна состоит из 30 военных транспортных средств
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© DHA-Depo Photos via AP
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ТАСС, 28 января. Турецкая военная колонна в понедельник пересекла границу с Сирией через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Кафр-Лусейн", расположенный на севере сирийской провинции Идлиб, и направляется на юг этого региона. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

По данным телеканала, турецкая колонна состоит из 30 военных транспортных средств, в том числе из 12 бронированных машин, перевозящих материально-техническое оборудование.

Ранее телеканал Al Mayadeen информировал, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от форпоста "Джебхат ан-Нусры" в Маарет-Наамане на юго-востоке провинции Идлиб. 23 декабря был блокирован другой турецкий пост на юге провинции, расположенный в Сармане.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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