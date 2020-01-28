Трюдо пообещал Гуайдо поддержку ради разрешения кризиса в Венесуэле

ОТТАВА, 28 января. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заверил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, что Оттава окажет ему поддержку ради преодоления текущего кризиса в Венесуэле. Об этом он заявил в ходе их личной встречи в Оттаве в понедельник.

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"Трюдо приветствовал Гуайдо, которого он называл исполняющим обязанности президента Венесуэлы, отметив, что Канада сотрудничает с Гуайдо и Группой Лимы, чтобы положить конец гуманитарному кризису в этой южноамериканской стране", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Премьер-министр также добавил, что Канада поддержит усилия Гуайдо, который "стремится вернуть свободу венесуэльцам".

Гуайдо поблагодарил Трюдо за поддержку, заявив, что Венесуэле нужна помощь со стороны Канады для стабилизации ситуации в Боливарианской Республике.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.