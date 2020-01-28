Офис Пенса опроверг слова Болтона о связи помощи Украине с расследованием дела Байдена

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не просил американского вице-президента Майкла Пенса обсуждать расследование по делу бывшего вице-президента Джозефа Байдена на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Польше в сентябре прошлого года. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя аппарата вице-президента США Марка Шорта.

"В каждом разговоре президента и вице-президента в рамках подготовки к нашей поездке в Польшу президент постоянно выражал свое недовольство тем, что Соединенные Штаты несут львиную долю ответственности за оказание помощи Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией на Украине. Я ни разу не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или [украинской энергетической компании] Burisma", - отмечается в заявлении.

"Как сообщил сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) юрисконсульт Белого дома, основываясь на показаниях вызванных демократами свидетелей на слушаниях в Палате представителей [в рамках процедуры импичмента], эти вопросы были единственными, которые вице-президент обсуждал с украинскими должностными лицами, потому что именно их президент просил его поднять", - отметил руководитель аппарата вице-президента.

Как подчеркнул Шорт, "по принципиальным соображениям" Белый дом "обычно не делится [информацией] и не обсуждает беседы между президентом и вице-президентом [США]". По его словам, Трамп дал ему "разрешение внести ясность в связи с журналистским бешенством вокруг предполагаемых бесед".

Как сообщила 26 января со ссылкой на источник газетаThe New York Times, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в готовящейся к печати книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу Байдена и его сына. Трамп ранее эти заявления опроверг.