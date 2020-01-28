WSJ: "сделка века" Трампа в ключевых моментах ближе к позиции Израиля

Эти источники отказались вдаваться в подробности, но обратили внимание на то, что план США, изложенный на 50 с лишним страницах, по ключевым темам существенно близок к позиции Израиля. Например, администрация президента Дональда Трампа предполагает суверенитет еврейского государства над Иерусалимом, включая районы, которые палестинцы хотят сделать столицей своего будущего независимого государства. Вашингтон предлагает предоставить Палестине контроль над землями, расположенными на периферии Восточного Иерусалима, пишет газета.

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. План по урегулированию палестино-израильского конфликта, который Белый дом планирует обнародовать во вторник, по ключевым вопросам ближе к позиции еврейского государства. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal , ссылающаяся на собственные источники.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. На данный момент только у США и Гватемалы посольства находятся в Иерусалиме (с 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно).

Как информировали источники газеты, американский план предполагает обмен землями, находящимися под контролем израильтян и палестинцев. Вашингтон не исключает, что палестинцы в конечном счете могут занять 70-80% Западного берега реки Иордан. Это меньше, чем требуют палестинцы, однако американцы официально не исключают возможности образования Палестинского государства. Администрация Трампа, в отличие от его предшественников, не склонна пытаться достигать компромисса в таких вопросах, как право палестинцев, перемещенных в результате поселенческой активности Израиля, на возвращение или компенсацию.

Белый дом не ответил на просьбу издания прокомментировать данную информацию.

Ранее американский лидер заявил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит его в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают "многие арабские страны".

Экономическая часть плана известна

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.