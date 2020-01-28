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Кризис в Сирии

Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада и тех, кто ему помогает

Госсекретарь США рассказал, что "объединенные силы России, иранского режима, "Хезболлах" и режима Асада" якобы проводят нападения на жителей Идлиба и западной части Алеппо, но при этом не привел ни доказательств обвинений, ни источники информации

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы принять самые решительные дипломатические и экономические меры против сирийских властей и государств, которые их поддерживают, в связи с приписываемыми им нападениями на жителей провинций Идлиб и Алеппо. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты с серьезной обеспокоенностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" и режима [сирийского президента Башара] Асада, как сообщается, проводят масштабные нападения на жителей провинции Идлиб и западной части [провинции] Алеппо. Сообщается, что эти силы проводят неизбирательные воздушные бомбардировки и наземные атаки, в результате которых тысячи гражданских лиц оказались под обстрелом в [городе] Маарет-Эн-Нуман, в результате чего им некуда бежать. Сообщается, что в других районах десятки тысяч бегут из своих домов", - утверждал шеф американской дипломатии. Он не привел ни доказательств обвинений, ни источники, из которых получил данную информацию.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков заявил, что "сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности". По его словам, "с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют".

"Соединенные Штаты готовы принять самые решительные дипломатические и экономические меры против режима Асада и любого государства или лица, которые способствуют его жестокой повестке", - говорится в заявлении госсекретаря. "Соединенные Штаты осуждают эти неоправданные нападения на жителей северо-западной части Сирии. Мы призываем к немедленному прекращению огня и обеспечению полного доступа в пострадавшие районы гуманитарных организаций для облегчения страданий сотен тысяч людей, бежавших от непрекращающихся бомбардировок", - сказал Помпео. По его утверждению, действия России, Ирана, "Хезболлах" и сирийской армии "напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии, к чему призывает резолюция 2254 Совета Безопасности ООН, а также безопасному возвращению сотен тысяч перемещенных лиц на севере Сирии в свои дома".

Режим прекращение огня в зоне деэскалации на севере Сирии, в Идлибе, вступил в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.

Теги
СШАИранСирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезПомпео, Майкл (Майк)
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