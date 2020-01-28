Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы заявил, что США контролируют политику Колумбии

КАРАКАС, 28 января. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что президент Колумбии Иван Дуке не управляет своей страной, поскольку находится под контролем со стороны США. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время пресс-конференции в Каракасе.

"Там [в Колумбии президент Иван] Дуке не правит [своей страной]. Им командуют Соединенные Штаты", - сказал Кабельо.

Политик также отметил, что глава колумбийского оборонного ведомства Карлос Ольмес Трухильо "не принимает решения, не посоветовавшись с Южным командованием [Вооруженных сил] США, своим начальником".

Лидер оппозиции

Он заявил, что власти Венесуэлы гарантируют, что с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которому запрещено покидать пределы страны, ничего не произойдет во время его возвращения в Боливарианскую Республику.

"Ничего [с ним] не произойдет. Я это гарантирую", - заявил Кабельо, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Политик добавил, что в настоящее время лидер оппозиции представляет собой "пустое место". "Все, что он [Гуайдо] обещает, ничего не сбывается", - подчеркнул Кабельо.

В феврале прошлого года Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля 2019 года он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.