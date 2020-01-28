NYT: план Трампа предполагает суверенитет Израиля над Иорданской долиной

ТАСС, 28 января. План ближневосточного урегулирования, который, как ожидается, будет представлен во вторник общественности администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает передачу большей части Иорданской долины под суверенитет Израиля. Об этом со ссылкой на источники сообщила в понедельник газета The New York Times .

По ее данным, план достижения мира между израильтянами и палестинцами, разработанный при участии старшего советника и зятя Трампа Джареда Кушнера, устанавливает "новые границы Израиля и признает израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины".

"Палестинские лидеры, вероятнее всего, выступят против" этих инициатив, отметило издание.

18 ноября 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект, который в случае утверждения парламентом распространит суверенитет еврейского государства на район Иорданской долины и северную оконечность Мертвого моря.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израильские власти тогда же заявили, что не будут выполнять положения этого документа.

Трамп в понедельник сообщил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). При этом он подчеркнул, что Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона одобрит ее в будущем. Кроме того, по утверждению президента, в поддержку плана выступают "многие арабские страны".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил в понедельник журналистам, что американский план игнорирует признанную международным сообществом базу урегулирования. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инициатива США нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.