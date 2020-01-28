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Китайская вирусная пневмония

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа может передаваться контактным путем

Это может произойти через слизистую оболочку глаза, пояснил представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван

ТАСС, 28 января. Коронавирус нового типа может попасть в организм человека контактным путем через слизистую оболочку глаза. Об этом сообщил во вторник на брифинге представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван.

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"Пневмонией нового типа можно заразиться контактным путем: если вирус попадет на кожный покров ваших рук, а вы по неосторожности потрете глаза, то может произойти заражение вирусом, - приводит его слова газета "Жэньминь жибао". - Поэтому необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки - это снизит риск распространения вируса и заражения им".

Число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник днем увеличилось еще на 32 человека и достигло 4547, число летальных исходов составляет 106.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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