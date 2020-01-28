Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа может передаваться контактным путем

ТАСС, 28 января. Коронавирус нового типа может попасть в организм человека контактным путем через слизистую оболочку глаза. Об этом сообщил во вторник на брифинге представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Пневмонией нового типа можно заразиться контактным путем: если вирус попадет на кожный покров ваших рук, а вы по неосторожности потрете глаза, то может произойти заражение вирусом, - приводит его слова газета "Жэньминь жибао". - Поэтому необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки - это снизит риск распространения вируса и заражения им".

Число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник днем увеличилось еще на 32 человека и достигло 4547, число летальных исходов составляет 106.