Власти Китая объяснили, с чем связано низкое число излечившихся от пневмонии

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Небольшое число выписанных из лечебных учреждений пациентов, у которых была диагностирована пневмония в результате инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, связано со сроками лечения. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции заявила заместитель главы департамента Государственного комитета по гигиене и здравоохранению КНР Цзяо Яхуэй.

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"В настоящее время наблюдается увеличение числа случаев заболевания. Между госпитализацией и выздоровлением пациентов должно пройти значительное время. Пациенты с легкой формой болезни восстанавливаются приблизительно за неделю, больным с более тяжелой формой может потребоваться две недели и более", - заявила чиновник.

"Перед выпиской, в соответствии с действующими у нас критериями, у пациентов должны отсутствовать клинические симптомы заболевания, температура тела должна соответствовать норме. Кроме того, проводятся два анализа на отсутствие в организме нуклеиновой кислоты вируса. Мы должны быть полностью уверены, что после выписки пациент не является распространителем инфекции. Это приводит к тому, что в настоящее время число выписанных не такое большое. Со временем оно будет расти", - отметила она.

Ранее сообщалось о 60 пациентах, выписанных из больниц после прохождения лечения от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.