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Санкции в отношении России
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Источник: ЕС может ввести санкции против нескольких российских чиновников

По словам собеседника ТАСС, причиной стало проведение выборов в Крыму осенью 2019 года
Описание
© REUTERS/Piroschka Van de Wouw

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз согласовал внесение в черный список еще нескольких российских чиновников за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

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"Достигнут консенсус [между странами ЕС] о введении ограничительных мер в отношении нескольких официальных лиц России в связи с выборами в Крыму и Севастополе в 2019 году", - отметил он. По словам собеседника агентства, официальное решение об этом ожидается в течение дня на проходящем в Брюсселе заседании Совета ЕС по общим вопросам.

По информации ТАСС, данное решение стало возможным после того, как свое вето с этого вопроса в понедельник снял Кипр. Он блокировал это незначительное ужесточение санкций на протяжении последних двух месяцев, пытаясь добиться от остальных стран ЕС скорейшего принятия рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ в спорных водах вокруг острова.

Таким образом, ЕС постарается утвердить введение дополнительных санкций против России перед проведением 28 января в Брюсселе заседания Совета ассоциации ЕС - Украина, на котором будет присутствовать украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в государства ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их банковские активы, если таковые удавалось обнаружить. Кроме того, были приняты ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Москва ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Теги
РоссияСанкции в отношении России
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