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Парламент Эстонии одобрил упрощенное предоставление гражданства родившимся в стране детям

ТАЛЛИН, 28 января. /ТАСС/. Рийгикогу (однопалатный парламент Эстонии) большинством голосов принял во вторник в окончательном, третьем чтении законопроект, который позволяет ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, родившихся в этой республике. Как сообщила пресс-служба Центристской партии Эстонии, законопроект поддержали 64 депутата 101-местного парламента, 26 проголосовали против.

Документ вступит в силу спустя 10 дней после его публикации в государственном регистре законов.

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