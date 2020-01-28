Нетаньяху отозвал прошение о предоставлении ему иммунитета от расследований

ТАСС, 28 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиненный в коррупции, отозвал во вторник прошение о предоставлении ему иммунитета от расследований.

"Несколько минут назад я сообщил спикеру Кнессета (однопалатный парламент Израиля - прим. ТАСС) о том, что я отозвал запрос о предоставлении иммунитета. <...> Я не позволю своим политическим оппонентам использовать этот вопрос, чтобы вмешиваться в исторический процесс, который я веду", - написал Нетаньяху в Facebook.

1 января Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что обратится в Кнессет с просьбой предоставить ему иммунитет от преследования по трем делам, инициированным генпрокурором Авихаем Мандельблитом. Мандельблит направил 2 декабря 2019 года спикеру парламента Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по этим делам. Премьер ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. В ноябре он назвал решение генерального прокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и руководствуясь законом".