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Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: Палестина попросила ЛАГ об экстренном совещании по "сделке века"

Ожидается, что президент Палестины Махмуд Аббас потребует от стран - членов Лиги арабских государств "четкой и сильной позиции против планов американской администрации"

ТАСС, 28 января. Палестинские власти обратились в Лигу арабских государств (ЛАГ) с просьбой о проведении экстренного совещания с целью выработки общей позиции арабских стран по отношению к так называемой сделке века - плану Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в палестинской администрации.

Предполагается, что совещание состоится в ближайшую субботу в Каире. Оно пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств арабских государств.

Отмечается, что на встрече выступит президент Палестины Махмуд Аббас, который потребует от стран - членов ЛАГ "четкой и сильной позиции [арабских государств] против планов американской администрации".

На прошлой неделе власти Палестины заявили, что отвергнут любые шаги, предлагаемые США по урегулированию палестино-израильского конфликта, идущие вразрез с нормами международного права.

В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит ее в будущем. Кроме того, по утверждению президента США, план поддерживают "многие арабские страны".

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудТрамп, Дональд
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