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В ЦАР около 50 человек погибли в столкновениях за контроль над городом Бриа

В противостоянии участвовали отряды самообороны и боевики

ПРЕТОРИЯ, 28 января. /ТАСС/. Около 50 человек погибли в столкновениях, произошедших в минувшие выходные между вооруженными группировками в городе Бриа на востоке Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщил во вторник представитель местных властей Эварист Бингвиниджи.

"Убиты до пяти десятков человек, многие из них уже похоронены и трудно назвать точную цифру погибших", - приводит его слова агентство France-Presse.

Город Бриа с населением более 40 тыс. человек является административным центром богатой алмазами префектуры Верхнее Котто. Столкновения между группировками за контроль над городом вспыхнули 25 января. По имеющейся информации, в противостоянии участвовали отряды самообороны и боевики, связанные с вооруженной мусульманской группировкой "Селека".

С 2012 года в ЦАР продолжается гражданская война, различные группы борются за региональную власть. Она сопровождается частными и ожесточенными столкновениями, затрагивающими и крупнейшие города страны. Так, 26 декабря минувшего года в столице ЦАР городе Банги произошли крупные столкновения между вооруженными группами за контроль над рядом городских кварталов, в них погибли более 40 человек.

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