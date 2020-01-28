Грузия примет всех участников делегации России на встрече глав МИД Совета Европы

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Грузия готова принять всех участников российской делегации, несмотря на посещение ими Абхазии и Южной Осетии, на встрече глав МИД Совета Европы, которая состоится в мае в Тбилиси. Об этом заявила во вторник грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Грузия выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не дает людям права посещать оккупированные территории в обход Грузии. Мы отойдем от этого, поскольку многие члены российской делегации не смогли бы приехать", - сказала она.