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Обновлено 

Нетаньяху расскажет Путину о "сделке века"

Премьер-министр Израиля планирует посетить Москву 29 января
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования. Об этом сообщила во вторник ТАСС по телефону пресс-секретарь главы правительства еврейского государства Анна Йонатан-Леус.

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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается вылететь из США в Москву для того, чтобы в среду ознакомить президента РФ Владимира Путина со "сделкой века" президента США Дональда Трампа и обсудить различные вопросы региональной повестки дня", - сказала она.

Глава израильского кабинета в настоящий момент находится с визитом в американской столице, где в понедельник провел переговоры с хозяином Белого дома. В тот же день Трамп сообщил, что американская администрация обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). При этом он отметил, что Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, одобрит ее в будущем. Кроме того, по утверждению президента США, в поддержку плана выступают "многие арабские страны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль не комментирует план Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, поскольку пока не знаком с сутью документа.

В новость были внесены изменения (16:04 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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